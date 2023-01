Thomas Kreeft gaat als vorst de Oldenzaalse Glasbloazers voor

Thomas (34) is getrouwd met Mirthe en trots vader van Noor en Tijn. Hij is eigenaar van TK plafonds en wanden en binnen het Oldenzaalse carnaval zeker geen onbekende. In 2017 was hij zelf sik van oud-vorst Bart, de partner van zijn sik Arend. Ook is hij de voorzitter van de technische commissie van de De Glasbloazers.