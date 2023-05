Toekomst Oldenzaalse warenmarkt onder de loep: ‘Op zaterdag zitten we elkaar in de weg’

De Oldenzaalse warenmarkt is een van de oudste markten van Nederland. De stad kreeg in 1049 marktrecht, maar mocht daarvoor al vijf dagen per week markten houden en een jaarmarkt in oktober. Tegenwoordig is er wekelijks markt op maandag en zaterdag, op de Groote Markt. In het verleden stonden kramen weleens op verschillende locaties, waaronder het Bisschopplein en de Ganzenmarkt.