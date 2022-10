Toekomst woonwagenbeleid: ‘Houd vast aan afstammingsbeginsel, maar laat link met Oldenzaal los’

Dat is een van de uitkomsten van de gesprekken, die dinsdagavond werden gevoerd in het stadhuis over het nieuwe woonwagenbeleid. WBO Wonen en de gemeente spraken er met belanghebbenden, die afstammen van de woonwagencultuur, over de wijze waarop de gemeente in de toekomst wil omgaan met woonwagens. Om iedereen de kans te geven zijn of haar zegje te doen werden de aanwezigen ingedeeld in groepjes. Zij gingen vervolgens in aparte ruimtes in gesprek met medewerkers van de gemeente en WBO Wonen.