Toename in januari 2022 van automobilisten die inrijverbod in Oldenzaalse binnenstad negeren

Deze cijfers zijn afkomstig uit een reactie van het college op een brief van de WG-, VVD- en PvdA-fractie. Zij hadden vorige maand om opheldering gevraagd over de communicatie rondom de inrij- en parkeerontheffing voor de binnenstad. Directe aanleiding waren de signalen die deze partijen hadden ontvangen van diverse ondernemers. Velen van hen waren niet op de hoogte van deze ontheffing. Ook is er irritatie over het feit dat de handhavers regelmatig direct een boete uitschrijven.

Alle communicatie met de ondernemers is volgens de gemeente digitaal verlopen. Bij de gemeente kwamen 30 aanvragen binnen, die ook allemaal zijn gehonoreerd. De ontheffing gold tot het moment dat de winkels weer open mochten. Naast de boetes werden ook waarschuwingen uitgedeeld: 6 in januari 2022 en 45 in heel 2021.

Gepast optreden

In gevallen waar de ondernemer (of de bezoeker) verder ging ‘in het opeisen van ruimte’ en dat niet strookte met de gemaakte afspraken of onveilige situaties opleverde, is daar ‘gepast’ tegen opgetreden. „Eerst in gesprek, waarschuwen en dan pas beboeten. Wij begrijpen dat dat zuur is in moeilijke tijden. Wij verzekeren u dat daarin zorgvuldige afwegingen worden gemaakt door onze handhavers”, meldt het college. „Wat dat betreft verdienen onze boa’s waardering voor de wijze waarop zij hun taken hebben uitgevoerd in deze roerige tijd.”