Toos Achterweust uit Oldenzaal: een pelgrim en een verzamelaar met een voorliefde voor de kleur paars

Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om de favoriete kleur van Toos Achterweust (79) in één keer te kunnen raden. Paars is de overheersende, zo niet de enige, kleur in haar kledingkast. Maar de liefde voor paars is niet alleen daar terug te vinden. In de kleine keuken staan en hangen opvallend veel kookattributen van deze kleur, die gebruikt worden voor het klaarmaken van de maaltijd. „Paars staat me goed en ik voel me er lekker bij”, luidt de korte maar krachtige uitleg. „Het is een koninklijke kleur, maar ook wagenbewoners houden ervan. En ik zit daar midden tussenin”, lacht Toos.