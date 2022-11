Treesje, Ine en Stefan uit Oldenzaal stofferen van alles, van designmeubel tot vliegtuigstoel

Jonkheer Mart en secondant Erwin vormen jubileum­kop­pel bij Oldenzaal­se Vennemu­skes

OLDENZAAL - Mart Bossink is de nieuwe jonkheer van de Oldenzaalse Vennemuskes. Daarmee is hij de jubileumhoogheid, want de vereniging viert dit jaar het 22-jarige jubileum. De hoogheid koos Erwin Ikink als zijn secondant. De twee presenteerden zich zaterdagavond in Sportcafé De Kolk.

19 november