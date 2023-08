Trekkerbestuurder (58) uit Wezep nog vast na ongeluk in Wapenveld waarbij plaatsgenoot (73) overleed

Omtzigt schenkt opbrengst van zijn goedlopen­de boek aan de voedsel- en de kleding­bank

Pieter Omtzigt heeft rond de 150.000 euro verdiend aan zijn boek, maar laat daar al sinds 2021 de voedselbank en kledingbank in Enschede van profiteren. Beide instellingen krijgen vijf jaar lang een donatie van het Enschedese Kamerlid. De voedselbank ontvangt 12.000 euro per jaar, de kledingbank 6.000 euro per jaar.