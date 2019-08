Tukker (20) wordt videoscout bij FC Groningen

‘Grote leegstand bij MST in Oldenzaal was wel een verrassing’

29 juli Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Heil der Kranken verstuurde Wim Gaalman een uitnodiging naar de zorgverleners in Noordoost-Twente om mee te denken over de invulling van de half leegstaande polikliniek in Oldenzaal.