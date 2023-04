Twee kanonnen maken Oldenzaalse historie zichtbaar

Falco van Loon terug in Twente met hoofdrol in de Matthäus Passion: ‘Ik ben maar een kleine pion in dat machtige geheel’

Twintig jaar geleden zong hij mee in het koor, nu is hij de nummer 10 van de uitvoering. Falco van Loon (46), opgeleid aan het conservatorium in Enschede, vertolkt vrijdag en zaterdag de loodzware evangelistenrol in de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in Enschede en Oldenzaal. „Dit verhaal vertellen is het mooiste spel dat er bestaat.”