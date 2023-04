Twente krijgt in augustus met Flycatcher weer een meerdaags rockfestival: ‘Groter dan mensen denken’

Ooit regende het klachten over het vliegveld in Twente; vorig jaar was het er één, van iemand uit Beckum

‘De dakpannen trillen van het dak. De vliegtuigen zitten onbeschoft laag’, fulmineerde een Hengeloër over toestellen van vliegbasis Twenthe. Dat was precies 20 jaar geleden. Klagen over geluidsoverlast door Twente Airport komt nu niet meer voor. Ja, toch: één keer. Door iemand uit Beckum.