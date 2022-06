Twentse boeren houden actie maandag ‘publieksvriendelijk’: ‘Willen vertrouwen niet beschadigen’

DEURNINGEN - Ze voelen de steun van de achterban in Twente en willen de publieke opinie niet vergooien. Twentse boeren houden hun protestactie deze maandag daarom publieksvriendelijk. „Dat is wel het uitgangspunt.”

Rond de klok van twaalf deze middag worden op zeker drie plekken in Twente boerenacties gehouden. Hoe die er precies uit gaan zien, wil melkveehouder Stephan Reuver (van bestuur Trotse Twentse Boeren) niet zeggen. „Maar ze zijn publieksvriendelijk, dat zegt genoeg toch?”

Vertrouwen niet beschadigen

Landelijk hadden de boeren aangekondigd de weg op te gaan met ‘alles wat kan rollen, of wielen heeft’. Rijkswaterstaat stuurt maandagmiddag daarom extra weginspecteurs de snelwegen op om te zien of er boeren met tractoren over de snelwegen rijden. „Wij voelen het vertrouwen van de mensen in Twente, dat wordt eigenlijk steeds meer. Dat willen we niet beschadigen”, zegt Reuver.

‘Eerlijker beleid’

Vooruitlopend op de stemming in de Tweede Kamer over de stikstofplannen, dinsdag, willen de boeren wel hun stem nog een keer laten horen. Afgelopen woensdag was er een grote demonstratie in Stroe en ook dit weekeinde werd er op kleine schaal nog actie gevoerd, onder meer in de Achterhoek.

„We gaan niet om de muziek vooruitlopen, maar willen wel van ons laten horen”, zegt Reuver. De melkveehouder uit Deurningen benadrukt namens zijn actiegroep dat het hen vooral gaat om een eerlijker beleid, voor iedereen. „Iets wat je in generaties hebt opgebouwd, kun je toch niet in één jaar afbreken?”

Volledig scherm Stephan Reuver uit Deurningen van Trotse Twentse Boeren © Robin Hilberink

Meer mensen, minder koeien

Zijn belangrijkste argument: „Er zijn sinds 1980 meer mensen, meer auto’s, meer industrieterreinen, meer vliegbewegingen en minder boeren. Toch zegt men dat de natuur achteruit holt. Je hoeft toch geen profeet te zijn om te zien dat dat niet aan de koeien ligt?”

De Twentse boer vervolgt: „Ook al verdwijnen alle boeren, mensen én auto’s uit Nederland, dan nog wordt er te veel stikstof geproduceerd in Nederland volgens het model. Doelen stellen is goed, daar zijn we ook niet op tegen, maar ze moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. Als het op voorhand onhaalbaar is, dan begin je er toch niet aan?”

Waar in Twente de acties precies plaatsvinden, wordt aan het begin van de middag duidelijk.