Twentse Jeroen en William helpen jonge zwemtalenten richting de top: ‘Deze aanpak werkt’

Chauffeur trekt grijparm niet in en ramt spoorvia­duct Oldenzaal: ‘Geen instor­tings­ge­vaar’

OLDENZAAL - Er bestaat geen instortingsgevaar voor het spoorviaduct over de Hazewinkelweg in Oldenzaal, dat vanmiddag rond twee uur werd geramd door een vrachtwagen van de gemeente Oldenzaal. Dat melden politiemensen ter plaatse. Het treinverkeer tussen Oldenzaal en Hengelo heeft daardoor enkele uren stilgelegen, maar is inmiddels hervat.

2 december