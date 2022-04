Twentse laadpaalinstallateurs over explosie in Oldenzaal: ‘Dit is niet normaal’

Wie heeft er in Oldenzaal een bed vrij voor de nieuwe Messi?

OLDENZAAL - Het zal je gebeuren. Scoort er over een jaar of 15 een ‘nieuwe Messi’ de beslissende goal in de WK-finale en kun je zeggen dat hij ooit in Oldenzaal heeft gespeeld én geslapen. Daarom, zo denkt de organisatie van het internationale U11 Toernooi bij Quick'20, moet het niet zo moeilijk zijn om gastgezinnen te vinden.

30 maart