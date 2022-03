Twentse Ros houdt mtb-estafette op het Hulsbeek: ‘Niemand hoeft bang te zijn om iets te breken’

Is het de eerste keer dat jullie een mtb-estafette organiseren?

„Ja, wel op deze manier. We hadden dit idee twee jaar geleden al bedacht, maar ja, corona. Nu kan het gelukkig. In het verleden hielden we met name wedstrijden voor bedrijven, met een echt mtb-parcours. Dit keer dachten we: waarom maken we er geen estafette van? Het is allemaal veel laagdrempeliger geworden.”