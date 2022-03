Twentse staking werknemers in metaal: vanaf morgen ligt werk 24 tot 48 uur plat

Personeel van het Oldenzaalse bedrijf Power Packer doet zeker mee met de actie. Ook medewerkers van Van Dorp Installaties uit Hengelo zullen zich volgens FNV metaalbestuurder Gezina van der Ven registreren als staker. „Het is hoog tijd dat dit gebeurt”, zegt Van der Ven, „er zit totaal geen schot in de cao-onderhandelingen.”

‘Megawinsten gedraaid’

FNV Metaal wees op 14 oktober vorig jaar tijdens de laatste gesprekken met de werkgevers in de metaal- en technieksector het cao-aanbod af. Ze stelde vervolgens een ultimatum, dat door de werkgevers nog dezelfde maand is verworpen. Dat was reden voor de vakbond om in actie te komen.