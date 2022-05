Twentse volleybalsters Timmerman en Lohuis veroveren Duitse titel

Oldenzaler Adam Kok opnieuw naar Oekraïne, nu met een touringcar

OLDENZAAL - Hij is amper een week thuis of hij denkt alweer aan de volgende trip naar Oekraïne. Afhankelijk van nieuwe donaties stapt de Oldenzaalse apotheker Adam Kok binnenkort opnieuw in de auto om mensen in het bedreigde land te voorzien van hulpgoederen.

21 april