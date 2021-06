Unieke rugbysamenwerking in Oldenzaal: ‘Alsof Ajax bij De Esch op bezoek komt’

Turnzussen Wevers voelen leegte en pijn na tweede kwalifica­tie

14:54 ROTTERDAM/OLDENZAAL - Even nadat turnster Lieke Wevers onderuit was gegaan bij haar afsprong van balk volgde een innige omhelzing tussen zus Sanne en Vincent Wevers, hun vader en coach. „Op dat moment voelde ik vooral veel pijn, het was het besef van wat we allemaal, teambreed, hebben gedragen de afgelopen tien maanden. Dat is gewoon pijnlijk”, zei Sanne Wevers zaterdag na de tweede kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse turnsters in Rotterdam, op basis waarvan de ploeg voor de Olympische Spelen wordt samengesteld.