Arbeidsin­spec­tie onderzoekt explosie in Oldenzaal: ‘Monteur kan wel eens een heel groot probleem hebben’

OLDENZAAL - De monteur die maandagochtend in Oldenzaal was voor het installeren van een elektrische laadpaal, is een zzp’er uit Rotterdam. Hij werkt pas een half jaar voor zichzelf. Of zijn handelen tot de explosie heeft geleid, wordt door de arbeidsinspectie onderzocht. „Hij kon weleens een heel groot probleem hebben.”

5 april