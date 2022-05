Van je woonkamer een ‘concertzaal’ maken, het kan in Oldenzaal (óók met een klein huis)

„Dat is de vierde editie van Talent in Huis, een huiskamerfestival in Oldenzaal. Talenten uit de stad treden op in huizen door de binnenstad. We laten zien hoeveel podiumtalent we hier hebben. Oldenzaal barst ervan. Iedereen kan zich aanmelden, van zangers tot dichters, circusartiesten en theatertalenten. En natuurlijk zoeken we diverse huiskamers die voor een middag in podia veranderen.”