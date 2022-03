Van school naar opvanglocatie, zo ziet De Windroos in Oldenzaal er nu uit: ‘Maandag komen de eerste vluchtelingen’

Klaslokalen omgebouwd tot slaapkamers, comfortabele bedden, zitjes, een grote keuken en een sporthal die dient als speelplek, dat er de afgelopen twee weken bergen werk is verzet wordt bij binnenkomst direct duidelijk. Rob Olde Riekerink veegt het zweet van zijn voorhoofd. Zeven dagen per week loopt hij er. „Onvoorstelbaar hoeveel mensen willen helpen”, zegt hij. Als accountmanager van de gemeente staan zijn reguliere werkzaamheden even op een laag pitje. Wat direct in het oog springt, is het grote bord met afbeeldingen in de gemeenschappelijke ruimte. Woorden als ‘zoeken’, ‘douche’ en ‘ziekenhuis’ worden zowel in het Oekraïens als in het Nederlands vertaald. „Zo wordt communiceren een stuk gemakkelijker.”