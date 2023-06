Vandaag kans op bewolkte dag in Oldenzaal

Column Of er nu bier gebrouwen wordt of niet: de stadstuin moeten we met z’n allen koesteren in Oldenzaal!

Zouden er nog steeds Oldenzalers zijn die er nog nooit geweest zijn? Ik kan het me niet voorstellen. Ik doel op de Stadstuin bij het Palthe Huis en de Bombazijn. Het Palthe Huis is ons enige echte museum en de Bombazijn is de bierbrouwerij die er nog steeds niet is gekomen.