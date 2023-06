Vandaag lekker weer in Oldenzaal

Asielpuz­zel in Twente lijkt ineens haalbaar, maar woorden moeten nog wel daden worden

De puzzel rond de opvang van asielzoekers in Twente lijkt bijna gelegd. Eind dit jaar moet de regio ruim 2200 vluchtelingen opvangen, dat aantal komt in zicht door toezeggingen van gemeenten. Ultieme voorwaarde: beloftes moeten nog wel in daden worden omgezet.