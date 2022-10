Veel interesse voor GOW-veldritcompetitie, bij renners én bij verenigingen

Jubileum­boek moet beeld geven van 100 jaar Carmel in Oldenzaal

Oldenzaal en omgeving maken zich op voor een bijzonder jubileum. Het Twents Carmellyceum in Oldenzaal viert namelijk in 2023 het 100-jarig jubileum. Een bijzondere mijlpaal voor een van oorsprong katholieke school die in het huidige onderwijs in Noordoost-Twente nog altijd een belangrijke rol speelt.

