Veer of nylon? Badmintonclub Heerde flink in de shuttle-sores door omstreden bondsbesluit

Huis in Oldenzaal verkoopt zichzelf: ‘We deden bod terwijl we nog niet binnengeke­ken hadden’

Een huis in hartje Oldenzaal verkocht zichzelf. Nog voor de nieuwe eigenaren de woning van binnen zagen, besloten zij een bod te doen. Maar het is niet altijd direct bingo voor de makelaar. Huizen verkopen wordt ‘spannender’. Daar ziet Home Makelaars in Oldenzaal wel een uitdaging in. Maar aan de Open Huizen Dag doet de makelaar zaterdag niet mee.