Verbouwing Twents Carmel College in Oldenzaal: ‘Sentiment is mooi, maar deze nostalgie kost wel wat’

Dag na vondst dode man keert rust terug bij kinderdag­ver­blijf in Oldenzaal: ‘Zijn benen staken uit het huisje’

OLDENZAAL - Een dag na de vondst van de dode man op het speelterrein van kinderdagverblijf Kiekeboe is de rust wedergekeerd. Het hok waarin het stoffelijk overschot werd aangetroffen is dan al door een schoonmaakbedrijf grondig gereinigd. Alleen een klusjesman is rond het middaguur nog bezig de deur van het hok te repareren. Die was opengebroken.

4 oktober