Verhalen over de oorlog, koken en klootschieten: auteur en duizendpoot Martin Meijerink uit Oldenzaal krijgt er een lintje voor

Zeven lintjes in OldenzaalOLDENZAAL - Het zal even schrikken zijn geweest toen burgemeester Welman dinsdagochtend op de stoep stond. Hij verraste alle zeven gedecoreerden aan huis en vroeg hen in de stappen in een oldtimer, die voor hun deur geparkeerd stond. Geheel in stijl werden de Oldenzalers vervolgens naar Cultureel Centrum De Hof gereden voor de uitreiking van het koninklijke lintje.