Verhuizing van Ultimo Oldenzaal naar Grootestraat van de baan; mooie uitdaging werd een ‘enorme kater’

Eigenlijk had hij afgelopen vrijdag (1 juli) de sleutel in ontvangst moeten nemen van het pand, dat eigendom is van Rita Bossink. In plaats daarvan werd de -al ondertekende- huurovereenkomst ontbonden. Een beslissing die Aaltink geld kost, erkent hij. De ondernemer steekt zijn teleurstelling over de uiteindelijke afloop niet onder stoelen of banken. ‘Slapeloze nachten’ hield hij over aan het mislukken van de droomtransfer naar hartje binnenstad. Opgelucht is hij dat de knoop is doorgehakt en dat Ultimo voorlopig op de ‘vertrouwde plek’ aan de Deurningerstraat blijft.