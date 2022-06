Verkeerspsycholoog verklaart: opvallende gele kleur stopbord op Oldenzaals kruispunt werkt averechts

MET VIDEO Scott uit Westerhaar is vanaf Bali grootste TikTokker van Nederland: 'Ik had laatst vier miljard views in een maand’

Nog geen twee en een half jaar geleden en na een derde, voortijdig afgebroken studie wist Scott Hentzepeter uit Westerhaar niet waar hij met zijn leven naar toe moest. Nu heeft hij 37 miljoen (!) volgers en vraagt Ed Sheeran of hij reclame voor hem wil maken. In gesprek met de grootste TikTokker van Nederland, die op Bali woont, omdat het licht voor zijn video’s daar beter is. „Ik had laatst vier miljard views in een maand. Dat is wel veel.”

11 juni