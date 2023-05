Vermogensregisseur Herbert uit Oldenzaal (54) adviseerde winnaars van enorme geldbedragen

Souschef Bas (24) is een toptalent en kookt zichzelf van Twente naar Istanboel: ‘Je zoekt balans, maar ook tegenstrij­dig­he­den’

Hij is pas 24 jaar, komt uit Den Ham en mag zich al twee jaar souschef bij Carelshaven noemen. Dat Bas Jonker goed kan koken, is duidelijk. In oktober mag hij bewijzen of hij zich internationaal met de besten kan meten bij de Jeunes Chefs Rôtisseurs in Istanboel.