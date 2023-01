Vijf riante bouwkavels in de verkoop aan de voet van de Tankenberg in Oldenzaal

Komend voorjaar gaan de kavels in de vrije verkoop. „We ontwikkelen vijf percelen waarop vijf vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. De kopers kunnen zelf het ontwerp voor hun woning laten maken, wij doen alleen de planontwikkeling. De grootte van de kavels ligt tussen de 1000 en 1800 vierkante meter. Een kavel van die omvang past volgens ons ook heel goed bij deze mooie locatie”, stelt Gerritsjans. Aan belangstelling voor wonen op deze plek lijkt in elk geval geen gebrek. „We worden al vaak gebeld.”

Ontsluiting via Tankenbergstraat

In het najaar van 2020 besloot de gemeente al haar medewerking te verlenen aan dit project. Met de bouw van nieuwe woningen krijgt de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied een impuls. De verkeerssituatie wordt verbeterd, omdat de toekomstige bewoners alleen via de Tankenbergstraat bij hun woning kunnen komen. De huidige ontsluiting aan de Overesweg is straks alleen voor fietsers en voetgangers bestemd. In de Tankenbergstraat wordt bovendien een verkeersdrempel aangelegd.