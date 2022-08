Vijftig jaar Boeskool is Lös: zilveren erepenning voor Oldenzaalse stichting, gemeente krijgt plaquette

OLDENZAAL - Wat ruim vijftig jaar geleden begon met een paar ambachtslieden, straatartiesten en een tent op de Groote Markt is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement waar zo'n 150.000 bezoekers op afkomen. Reden voor de gemeente om de Stichting 'n Boeskool is Lös dinsdagavond, tijdens de aftrap van het zomerfeest, de zilveren erepenning te overhandigen.

De Boeskool is Lös heeft in vijftig jaar tijd een plek in de top 50 weten te bemachtigen van de grootste gratis toegankelijke evenementen in Nederland. En dat dankzij de inspanning van het bestuur en de vrijwilligers van Stichting 'n Boeskool is Lös, die de stad op de kaart zetten met de organisatie van het jaarlijkse zomerfeest. „Gesteld mag worden dat zonder hun inzet en toewijding het evenement niet was uitgegroeid tot één van de meest populaire zomerfeesten van Twente”, aldus burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal.

Plaquette

De zilveren erepenning wordt door het college van B&W toegekend als blijk van waardering aan personen, verenigingen of stichtingen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. De Stichting 'n Boeskool is Lös zou de erepenning eigenlijk twee jaar geleden al krijgen in het kader van het 50-jarig jubileum, maar corona gooide toen roet in het eten.

Aansluitend aan de uitreiking werd op de Groote Markt een plaquette onthuld, ook ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Boeskool is Lös. Het is een geschenk van Stichting ‘n Boeskool is Lös aan de gemeente. Het bronzen stuk heeft een gewicht van zo’n vijftig kilogram en is ontworpen door Hans Sweerts.

