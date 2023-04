Villa Jacoba zoekt aansluiting bij dorpscentrum Heerde (en hoopt daarmee op meer bezoekers)

Bloeiende witte anjers in hartje Oldenzaal zijn straks een fleurig eerbetoon aan veteranen uit de stad

Slechts één mailtje was nodig om ook in Oldenzaal alle lichten op groen te krijgen voor de aanleg van een witte anjerperkje. Een fleurig eerbetoon aan de veteranen in de groenstrook op de hoek van de Paradijsstraat en Marktstraat. „Dit betekent veel meer voor hen dan je zou denken.”