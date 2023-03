Vliegtuigen, laadpalen en fietssloten, overal zit wel iets in van het Oldenzaalse bedrijf Hortec

niet vergeten Agnes ten Dam-Koop­man (64) uit Tilligte schrijft haar eigen in memoriam voor de uitvaart­mis

In deze rubriek praten we met bezoekers van begraafplaatsen in Noordoost-Twente. In aflevering 10 zijn we op het r.-k. kerkhof in Tilligte. Paul ten Dam (70) bezoekt het graf van zijn vrouw Agnes Koopman. „Ik zie ons nog zitten bij de caravan.”