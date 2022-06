Vluchtelingen dankbaar voor Oldenzaalse opvang, maar er is ook veel verdriet: ‘Een vrouw kreeg hier te horen dat haar man was gesneuveld’

Het is stil in het vroegere kantoorpand van de Rabobank. Enkel het geluid van de stofzuiger op de eerste verdieping is zo nu en dan te horen. Schoonmakers zorgen ervoor dat ook de nieuwe logees weer in een gespreid bedje komen. Maximaal 150 vluchtelingen kunnen hier de nacht doorbrengen, maar dat is nog niet voorgekomen. „Het zijn er eerder zo’n veertig tot vijftig per nacht", zegt locatiemanager Rianne Knippels.

Russisch sprekende huismeester

Samen met Ed Schuur, de andere locatiemanager, is Knippels verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de opvang. Dan is er nog huismeester Tygo met Armeens bloed. Hij spreekt Russisch. „Een bewuste keuze dus om hem hier in te zetten”, zegt Knippels. „Veel vluchtelingen spreken ook Russisch en vinden het fijn dat ze iemand kunnen spreken in de eigen taal.” Op korte termijn wordt het team nog aangevuld met een Oekraïense vluchteling die momenteel in Oldenzaal verblijft. Want: wat herkenning in een vreemde stad doet mensen goed.