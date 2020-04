Voor bandenspecialist Nieuwenhuis uit Deurningen is Parijs-Roubaix nog niet voorbij

De productie van banden in de verbouwde boerderij in Deurningen ging de afgelopen weken vrijwel door, maar Richard Nieuwenhuis maakt zich nu wel zorgen over de continuïteit van het bedrijf. Dat komt niet alleen doordat alle wielerwedstrijden tot sowieso 1 juni van de kalender geveegd zijn. „Mijn buffer begint leeg te raken”, zegt de Denekampse bandenspecialist over de ‘bouwstoffen’ die hij nog heeft. „Als ik met mijn vier werknemers vol gas doorga, dan is al het materiaal met een maand tijd op. Zijn we klaar.”