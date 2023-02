Voor snelle boodschap naar Oldenzaal? Eerste half uur gratis parkeren, maar niet overal

De begroting voor 2023 is vorig jaar november vastgesteld, maar daarin waren nog niet de ambities uit het raadsprogramma verwerkt. De raad heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan dit document met daarin een opsomming van wat zij de komende vier jaar gerealiseerd wil zien in Oldenzaal. Nu dit document klaar is, heeft het college van B en W op basis daarvan de begroting voor dit jaar aangepast. Dat betekent dat er een concreet beeld is ontstaan van waar de gemeente de komende periode op in wil zetten. En daar gaan Oldenzalers in meer of mindere mate iets van merken.