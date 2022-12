Waarom koningin Beatrix wél een plek kreeg op de gastenlijst van de jubilerende Groote Sociëteit in Oldenzaal

Yuri Ankoné uit Oldenzaal zat jaren met zichzelf in de knoop, maar toen vond hij in Sil zijn reddende engel

Het geluk trof Yuri Ankoné (47) in de oudejaarsnacht van 2019 als een donderslag bij heldere hemel. Al jaren zat hij met zichzelf in de knoop. Geluk? Dat was iets voor anderen en zéker niet voor hem. En toen was daar Sil. Zijn reddende engel.

