Wagenpark gemeente Oldenzaal krijgt upgrade en drie keer is scheepsrecht voor Siepelmarkt in Ootmarsum

Avondje bios in de buiten­lucht in Zwolle: Fraterhuis vertoont ‘Living’ met Bill Nighy

Het Celeplein in Zwolle wordt deze maand omgetoverd tot een buitenbioscoop. Op 18 en 19 augustus houdt Filmtheater Fraterhuis op het plein in het centrum van de stad een Pop Up Cinema. Op beide avonden is de film Living in de buitenlucht te bekijken.