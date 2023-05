Wapenvelder sloopruzie dramatisch voor Henriët: huurders op straat zetten óf 20.000 euro betalen

Zwolle houdt vast aan sloopdatum IJsselhal­len (en dat is slecht nieuws voor padelcen­trum)

Zwolle houdt vast aan het slopen van de IJsselhallen vanaf begin volgend jaar. Volgens de gemeente is deze planning realistisch. Dat is geen goed nieuws voor onder meer het in de IJsselhallen gevestigde populaire padelcentrum, dat naarstig op zoek is naar een nieuwe locatie.