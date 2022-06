Warm bad bij opening muziekkapel park Stakenkamp: ‘Overdekt en voor iedereen beschikbaar podium’

Afgelopen december voelde het nog als een koude douche voor Jan Olde Kalter, Wim Gaalman en Felix Nijland, als initiatiefnemers van de muziekkoepel naast boerderij Stakenboer. Geheel onverwacht stuurde de gemeente een gepeperde rekening van ruim 18 duizend euro voor opstalrechten. ‘Zo gek zijn ze in Zuid-Berghuizen natuurlijk niet’, stond destijds heel strijdbaar in de digitale wijkkrant Hallo Berghuizen te lezen. Gisteren was alles helemaal anders en waanden diezelfde, inmiddels teruggetreden, bouwheren zich in een warm bad. De fraaie muziekkoepel werd op feestelijke wijze in gebruik genomen en de opstal-rekening is dankzij vruchtbaar overleg met de gemeente verscheurd en vervangen door een jaarlijkse opstalbijdrage van slechts 25 euro. ‘Een aanzienlijk verschil’, aldus Bart Riteco met gevoel voor understatement. Hij is de voorzitter van het nieuwe bestuur. Samen met Jaap Keizers, Bart Schröder, Marc Loke en Daniëlla van der Stelt is hij er van overtuigd dat dit overdekte en voor iedereen beschikbare podium een aansprekend succes kan worden.