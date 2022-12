WBO wil door omgevallen boom beschadigde huisjes aan Hofmeijerstraat in Oldenzaal omtoveren tot twee eengezinswoningen

Kritiek van oud-bestuur­ders vv Oldenzaal valt slecht bij wethouder: ‘Dit is moddergooi­en en je straatje schoonve­gen’

OLDENZAAL - Hoe ziet de toekomst van vv Oldenzaal eruit nu de gesprekken met ZVV De Esch over samenwerking spaak zijn gelopen en wie is daar nu eigenlijk debet aan? Oud-bestuurders Sandra Pool en Paul Leussink hebben daar zo hun eigen gedachten over. ‘De ziel is uit de vereniging.’

27 november