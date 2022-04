Weerseloër Rob Vreeswijk bundelt activiteiten in Twente: ‘Download de app, koop er een wandeling en geniet!’

1946-2022 Met het overlijden van Gerard Huttenhuis verliest Berghuizen een man die altijd op zoek was naar de maximale bandbreed­te

OLDENZAAL - Hij was een politieman in hart en nieren. En iemand die zich enorm verbonden voelde met Zuid-Berghuizen. Met het overlijden van Gerard Huttenhuis (75) raakte deze wijk een krachtige persoonlijkheid kwijt die altijd op zoek was naar de maximale bandbreedte.

