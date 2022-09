Weihnachts Oratorium in Oldenzaal gaat niet door, financiële risico’s te groot

Hotel de Kroon biedt komende twee jaar onderdak aan statushou­ders: ‘Niemand meer in een stoeltje bij Ter Apel’

OLDENZAAL - Voor toeristen is de eerstkomende twee jaar geen kamer beschikbaar in Hotel de Kroon aan de Steenstraat. Judith en Henk Ossenvoort verhuren hun verblijfsaccommodatie aan de gemeente, die er tijdelijk statushouders in onderbrengt. In totaal niet meer dan 100 en maximaal 40 tegelijkertijd.

13 september