Wereld Oldenzaler Droste stort even in: ‘Ik heb wel wat tranen gelaten’

Gerald Keizer: van krantenbe­zor­ger tot Oldenzaal­se cafébaas

17 augustus OLDENZAAL - Het is een vreemde eend in de bijt. In de Marktstraat in Oldenzaal, tussen historische panden als het JW Racerhuis, het Mighoriushuis en het Palthe-huis, zit al meer dan veertig jaar café ’t Hypotheekje. „Ik bepaal wat hier gebeurt.”