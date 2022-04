Wethouders in Oldenzaal geïnstalleerd

Lutterse Zaagexpert Bram (21) plaatst zich voor WK bosarbeid: ‘Alles draait om snelheid, precisie en vaardig­heid’

DE LUTTE - Bram Volker heeft zich geplaatst voor het WK bosarbeid. De kampioenschappen zouden in september in Servië zijn, maar zijn vanwege de oorlog in Oekraïne verplaatst naar Estland in april 2023. „Heb ik langer de tijd om te trainen”, zegt de zaagexpert.

17 april