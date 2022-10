WG wil meer betaalbare woningen voor jongeren: ‘Anders wordt Oldenzaal een bejaardencentrum’

met video Dieren gezegend in Ootmarsum en Denekamp op Werelddie­ren­dag: ‘Wees zorgzaam met uw huisdier’

DENEKAMP - Een betere dag had het pastoraal team van de parochie Lumen Christi niet kunnen uitkiezen. Want Werelddierendag is natuurlijk dé dag voor de bezitter van een huisdier om zijn of haar hond, poes, cavia, vogel, goudvis of welk dier dan ook te laten besprenkelen met wijwater.

4 oktober