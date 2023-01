Wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Oldenzaal? Verbinder met onbesproken gedrag gezocht

Ruzie in Enschede leidt tot explosie van geweld met een bijl

ENSCHEDE - Was het een eenvoudige ruzie die uit de hand is gelopen of probeerde Daniel L.P. (20) bewust zijn opponent te doden met een handbijl? Het Openbaar Ministerie denkt dat laatste en wil de Enschedeër vervolgen voor een poging tot doodslag.

17 januari