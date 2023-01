Wijheseveer uit de vaart vanwege hoogwater

De veerdienst vervoert auto’s, motoren, fietsers en voetgangers tussen Wijhe en Heerde over de rivier de IJssel. Het is niet de eerste keer dat het Wijheseveer uit de vaart gehaald wordt. Dit gebeurde ook in de zomer van 2021. En in de winter van 2018 gebeurde het zelfs drie keer dat de Wijheseveer niet kon varen.

Weg onder water

Het is wel iets waar ze in de winter rekening mee houden, meldt pontbaas Hendrik Schuitema. ,,Vervelend is het altijd, vooral voor de klanten, zij moeten nu een flink stuk omrijden. Maar het moet wel veilig blijven. We halen hem er nu uit omdat de weg naar de veerpont toe onder water begint te staan. Als het dan gaat om een zomerdag waarop het licht is tot 22.00 uur, dan kan je het nog even aankijken, maar nu wordt zo’n weg ook gewoon glad, dan kan je het beste toch even deze keuze maken.’’

Wanneer het Wijheseveer de overtocht wel weer maakt, is nog niet duidelijk. De waterstand in de IJssel bereikt naar verwachting morgen het hoogste punt; tot ruim boven de 5 meter Normaal Amsterdams Peil (NAP). Rijkswaterstaat houdt de situatie goed in de gaten.