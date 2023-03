Wildplukken in de Veluwse natuur: ‘Iets extra's voor op je boterham - magisch’

Burgemees­ter John Joosten tevergeefs naar Raad van State in slepende kwestie rond Wyllandrie in Ootmarsum

Burgemeester John Joosten van Dinkelland kwam gisteren vrijwel voor niets met een advocaat en een ambtenaar naar de Raad van State in Den Haag. De delegatie uit Dinkelland had verwacht een vertegenwoordiging te treffen van KPB Invest en Wyllandrie, maar die had zich afgemeld voor de zitting. Het gaat om een slepende zaak over hotelappartementen aan de Almelosestraat in Ootmarsum.