Wordt Robinson-winnaar Carlos straks ook kampioen FIFA?

Oldenzaals PowerPac­ker wordt verkocht

25 januari OLDENZAAL - Het Oldenzaalse automotivebedrijf PowerPacker krijgt een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse moederbedrijf Actuant kondigde donderdag aan dat de hele divisie Engineered Components & Systems, met in totaal zes bedrijven, in de verkoop gaat. Bij PowerPacker werken nu 330 mensen in vaste dienst en zo’n 60 uitzendkrachten.